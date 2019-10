Renault-Manager sprechen im Zusammenhang mit der Generation zwei gerne von revolutionären Neuheiten. Ganz so krass ist es dann zwar letztlich doch nicht. Aber in der Tat hat sich einiges getan. So hat das schon aus dem Clio bekannte Smart-Cockpit Einzug gehalten, etwa in Gestalt des Online-Multimediasystem namens Easy Link, das über den 9,3-Zoll-Touchscreen und diverse hilfreiche "Klaviertasten" mit fixen Funktionen bedient wird. Neu ist auch das volldigitale Cockpit mit unterschiedlichsten Anzeige-Optionen.