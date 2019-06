Für die Zusammenarbeit mit dem e.V.: An Zusammenarbeit ist aktuell nicht zu denken. Die Fronten sind verhärtet wie vielleicht noch nie in Giesing. "Warum sitzt das Präsidium um Reisinger den groben handwerklichen Fehler seines eingesetzten Geschäftsführers aus?", fragte Ismaik in Richtung des Vereins und warf Reisinger und Kollegen vor: "Die Vereinsseite ist immer sehr schnell dabei, wenn es darum geht, die HAM-Seite in der Öffentlichkeit in ein schlechtes Licht zu rücken."