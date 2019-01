Balderschwang - Nach einem Lawinenabgang war am Montag vergangener Woche Schnee in ein Hotel in Balderschwang gelangt, verletzt wurde niemand. Jetzt zeigt sich aber wie hoch der Schaden ist. Der Wellnessbereich des Hotels "Hubertus" in Balderschwang sei durch die Lawine fast völlig zerstört worden, sagte Geschäftsführer Karl Traubel am Montag.