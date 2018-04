Bayern: Die Grauen Wölfe bekommen immer mehr Zulauf

Zuvor hatte es Übergriffe auf türkische und islamische Einrichtungen in anderen Bundesländern gegeben. Beyhan-Bilgin bat um eine Sicherheits-Einschätzung des Polizeichefs und kündigte acht Gäste an. Sprecher Marcus da Gloria Martins zur AZ: "Herr Tanriverdi war im Vorfeld nicht als Teilnehmer angemeldet. Hätten wir vorher gewusst, dass er kommen will, hätten wir Frau Beyhan-Bilgin gegenüber angeregt, seine Teilnahme zu überdenken."