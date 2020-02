Gracia und Juliette erinnern sich "DSDS"-Wiedersehen: Tränen in Erinnerung an Daniel Küblböck

Ihr "einzigartiger" Mitstreiter wird für immer mit seinen Auftritten in Erinnerung bleiben. "Wir haben zusammen einen Brief geschrieben, das wird auch unser einziger Kommentar bleiben, den wir abgeben", erklärte Gracia Baur auf die Frage von "DSDS"-Kollege Mehrzad Marashi (39) hin, wie sie das tragische Ereignis rund um Daniel Küblböck, der in den frühen Morgenstunden des 9. Septembers im Seegebiet vor der kanadischen Küste von Bord des Kreuzfahrtschiffes AIDAluna gesprungen war, erlebt haben. "Wir als Top 10 haben alle noch Kontakt, wir haben sogar eine WhatsApp-Gruppe", erklärte Schoppmann, die heute als "DSDS"-Vocalcoach tätig ist. Ihre Kollegin Gracia Baur macht ebenfalls noch Musik, ist hauptberuflich aber als Krankenpflegerin tätig.