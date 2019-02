Grabsteine statt Garten Deshalb will keiner dieses schmucke Häuschen

Dabei ist die Immobilie, wenn man sie sich erst einmal von innen betrachtet, durchaus attraktiv. Sie wurde totalrenoviert und hat auf rund 210 Quadratmetern Wohnfläche drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine Abstellkammer und eine riesige, gut 83 Quadratmeter große Wohnküche zu bieten. An den Materialien wurde nicht gespart: solide Eichenböden im Wohnbereich, Granit in der Küche, überall Fußbodenheizung und zeitgemäßes Finish in den Badezimmern. "Es ist wirklich schade", bedauert Emmerson Dutton, "dass Käufer abgeschreckt werden, denn die Kosten der Renovierung überwiegen bei weitem den Preisrückgang."

In Zeiten des Brexit hat das Interesse auf dem Immobilienmarkt im Königreich sowieso nachgelassen. In London, das jahrelang ein Hotspot des Immobilienbooms war, sind die Preise im letzten Jahr um 1,7 Prozent zurückgegangen. Allerdings sollte dieser Flecken in der Grafschaft Norfolk vom Abschwung eigentlich ausgenommen sein.

Das nur sechs Meilen entfernte Städtchen Diss entpuppte sich im Jahr 2018 als derjenige Ort in Großbritannien, in dem es den drittstärksten Wertzuwachs bei Immobilien gab, als man eine Preissteigerung von rund acht Prozent verzeichnen konnte. Die Verkehrsanbindung nach London ist gut, die Schulen in der Gegend sind hervorragend und die Landschaft ist hinreichend idyllisch. Wenn da nur nicht die Leichen im Vorgarten wären.

