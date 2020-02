Aperitif

Mit einer ganz feinen Perlage und einer brillanten Fruchtnote gibt der Chardonnay Frizzante vom Weingut Le Contesse aus dem Veneto den Auftakt zu einem runden Menü.

1. Gang

Tataki vom Lachs, Glasnudelsalat mit Asia-Gemüse und Enoki-Pilzen: Ein marinierter Lachs, der sich beinahe mit der Zunge am Gaumen zerdrücken lässt, so gut ist er gelungen. Die Enoki-Pilze mit ihrem langen, dünnen Stiel werden in Asien gezüchtet, wachsen aber auch bei uns und haben einen milden Geschmack. Der "Mundo de Yuntero", komponiert aus Verdejo und Sauvignon Blanc, stammt aus La Mancha in Spanien und nimmt die leichte Zitrusnote des Gangs schön auf.

2. Gang

Pastinakencreme-Suppe mit karamellisiertem Apfelgeröstel: Ein feiner zweiter Gang, wärmend, das Geröstel erinnert an den Geschmack von Bratäpfeln. Der Weißburgunder und Chardonnay "Editio Classica" vom Weingut Peth-Wetz in Rheinhessen, Jahrgang 2019, punktet mit Nüssen und Orangen in der Nase und geht in ein schmelziges Finale über.

3. Gang

Getrüffeltes Parmesan-Risotto: Eine Kombination, der niemand widerstehen kann: Parmesan und Trüffel. Einfach himmlisch: Massimo Fasino verfügt noch dazu über die Fähigkeit, ein perfekt cremiges Risotto herzustellen, dessen Reis trotzdem noch Biss hat. Der Erbaluce di Caluso "La Rustìa" von dem Weingut Orsolani aus dem Piemont bringt weiche Würzigkeit mit.

4. Gang

Filet Mignon vom Charolais-Rind mit Garnele auf Polenta-Mousseline, Pak Choi und Shiitake-Pilzen: Ein Filet von dem aromatischen Premium-Beef aus Frankreich, dazu die auf den Punkt gebratene Garnele: ein Gericht für Genießer. Dazu der Minervois AOP "Chant de l’Olivier" von der Domaine La Prade Mari, 2015, mit Aromen von schwarzer Kirsche und Bitterschokolade.

5. Gang

Zitronen-Tartelette mit Waldbeeren und Meringue-Crumble: Ein Dessert für Fans von Süßem: Das cremige Küchlein in Beerenbegleitung setzt den Schlusspunkt zum Menü. Im Glas die Riesling-Auslese "Monzinger Frühlingsplätzchen" vom Weingut Weber an der Nahe, die noch Orangen- und Mandarinennoten mit hineinbringt.

Restaurant Gandl, St.-Anna-Platz 1, Ess-Klasse von 3. bis 28. März, Reservierung mit dem Stichwort "Ess-Klasse" unter der Telefonnummer 29 16 25 25

