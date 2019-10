Gottschalks große 80er-Show, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, Tele 5, Lola rennt, Großstadtdrama

Manni (Moritz Bleibtreu) und Lola (Franka Potente), im Berlin der 1990er: Manni lässt 100.000 Euro in der U-Bahn liegen. Sein Hehler will die Kohle in 20 Minuten haben. Manni ruft Lola an. Er will einen Supermarkt ausrauben. Sie rennt los. Dreimal! Um ihn daran zu hindern und in den nächsten Minuten das Geld aufzutreiben. Dreimal endet die Story anders.