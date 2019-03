Gottschalk singt mit Pur Goldene Kamera 2019: Greta Thunberg nimmt die Stars in die Pflicht

Thunberg bekam den Sonderpreis für Klimaschutz, für die von ihr ins Leben gerufene "Fridays for Future"-Bewegung. "Wir stehen jetzt am Scheideweg der Geschichte", sagte die 16-Jährige bei der Gala in Berlin in ihrer Rede. Auch die vielen anwesenden Promis sprach sie direkt an und nahm sie in die Pflicht: "Die Menschen sehen euch Prominente als Götter an. Ihr habt Einfluss auf Milliarden von Menschen. Wir brauchen euch. Ihr könnte eure Stimme verwenden, um eine Aufmerksamkeit zu schaffen für diese globale Krise", so Thunberg.