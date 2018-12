"Gottschalk liest?" im BR Fernsehen Neue TV-Sendung für Entertainer Thomas Gottschalk

"Wir wollen zeigen, dass Lesen Spaß macht"

"Zum Lesen haben die meisten heute eine App - ich habe zumindest drei Semester Germanistik", frotzelt der einstige Lehramtsstudent Gottschalk schon mal. Ernster fügt er jedoch hinzu, dass in seinem kürzlich abgebrannten Haus in Kalifornien der Bücherschrank größer gewesen sei als der Kleiderschrank: "Was ich getragen habe, ist weg, was ich gelesen habe nicht!"