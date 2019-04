TSV 1860: Trainingslager dank Gorenzel-Kontakten

Dort steht das "Dilly-Resort", ein Vier-Sterne-Superior-Wellnesshotel. Der von Horst Dilly geführte Familienbetrieb hat Gorenzel bereits in seiner Zeit als Trainer des österreichischen Zweitligisten Blau-Weiß Linz (2016) als Einzelsponsor unterstützt. Auch Bundesligist TSG Hoffenheim reiste bereits mehrfach in diese Region – dort fungierte der Österreicher im Jahr 2013 unter Marco Kurz für kurze Zeit als Co-Trainer. In der ersten Juli-Woche und den kommenden beiden Jahren werden die weiß-blauen Sechzger laut Gorenzel "auf Top-Niveau" arbeiten können. Bierofka freut es: "Man kann sich nur bei allen Leuten bedanken, die uns jetzt helfen. Super, dass wir ins Trainingslager fahren können."