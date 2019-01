Aufstieg in Zweite Liga wohl in weiter Ferne

Das erklärte Sportchef Günther Gorenzel in einer Presserunde am Freitagmittag in der Geschäftsstelle der Löwen. Demnach könne das Ziel "realistisch betrachtet nur der Klassenerhalt" sein. Ergo: Der Aufstieg in die Zweite Liga rückt vorerst in deutlich weitere Ferne. Zumindest aus finanzieller Perspektive. (Lesen Sie auch: TSV 1860 kennt Interesse des KFC Uerdingen an Adriano Grimaldi)