Wenig später folgte dann der Pyro- und Banner-Eklat der Sechzer. Für Gorenzel sei es "absolut unverständlich, wie das so kippen kann. Ich will nicht wieder ein Fass aufmachen." Vielmehr fordert er die eigene Anhängerschaft jetzt auf, die Mannschaft in den letzten beiden wichtigen Partien zu unterstützen. Vor allem beim letzten Heimspiel gegen Fortuna Köln am kommenden Samstag (13.30 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker).