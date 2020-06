Einen Tag nach der Bekanntgabe des Wechsels hat Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel über den Transfer gesprochen – und auch erklärt, dass die Corona-Krise Sechzigs Hoffnungen auf einen Verbleib Bekiroglus einen Strich durch die Rechnung gemacht habe. "Wir waren mit Efkan permanent im Austausch, aber sein Management hat von Anfang an signalisiert, dass es Efkans Wunsch ist, in die 2. Liga zu wechseln oder in die ausländische 1. Liga. Aus den persönlichen Gesprächen mit Efkan habe ich herausgenommen, dass er nicht länger warten konnte", sagte der 48-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag. Bekiroglu hatte erst vor wenigen Monaten seine Beratungsagentur gewechselt - auch schon ein kleiner Fingerzeig seines bevorstehenden Abschieds.