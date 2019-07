Gold, Bronze und Co. Die schönsten Nagellack-Trends für den Sommer

Flieder, Blau und Türkis

Wer im Sommer 2019 nach einer optischen Abkühlung sucht, darf sich auf Nagellacke in Flieder, Blau und Türkis freuen. Die Palette reicht von sanften Blütenfarben über tiefe Töne bis hin zu irisierenden Nuancen. Das Gute an diesem Nagellack-Trend: Er lässt sich sowohl mit einem eleganten Business-Look in Schwarz als auch mit einem legeren Strandkleid in Weiß kombinieren.