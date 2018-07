Nur die ehemalige Nummer eins der Tennis-Welt zog am Donnerstag beim berühmten Rasenturnier in London ins Endspiel ein und kann sich am Samstag zum dritten Mal in ihrer Karriere zur Grand-Slam-Siegerin krönen. Julia Görges hingegen verpasste eine Überraschung gegen die siebenmalige Wimbledonsiegerin Serena Williams aus den USA und verlor ihr Halbfinal-Match mit 2:6, 4:6.