Theresia Behrend-Fischer: Ehemann Thomas ist 27 Jahre älter

Für Furore sorgte Theresia im Finale von "Germanys next Topmodel", als sie ihrem Ehemann Thomas live im Fernsehen das Jawort gab. 27 Jahre trennen Theresia und den Dokumentarfilmer - damit ist ihr Mann doppelt so alt wie sie. Die Hochzeit im TV war allerdings nicht gültig. Die beiden mussten sich einen Tag später, am 24. Mai, nochmal im Standesamt das Jawort geben, damit die Ehe auch anerkannt ist.