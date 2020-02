Per Wildcard ging es 2018 für die damals 19-Jährige ins große Finale der "Schönen Münchnerin". Auch wenn Nadine am Ende nicht am lautesten jubeln durfte, machte sie dennoch erste Erfahrungen als Model. Derzeit nimmt sie bei Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" als Kandidatin teil: "Beim Model-Contest der Abendzeitung haben wir sehr viel Training und Tipps erhalten. So habe ich vor allem das Laufen gelernt", sagt sie zur AZ. Jetzt träumt Nadine von der großen Catwalk-Karriere: "Ich würde es unglaublich gerne als Model auf die großen Laufstege schaffen!"