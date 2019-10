Hasan Ismaik gratuliert Kult-Löwen

In die Runde der Gratulanten reiht sich auch Sechzig-Investor Hasan Ismaik ein - und schlägt vor, den Kult-Keeper vor dem Vereinsgelände an der Grünwalder Straße zu ehren. "Lieber Petar Radenkovic, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute zu Ihrem 85. Geburtstag", schrieb Ismaik am Dienstag per Facebook.