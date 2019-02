München - Nur 698 Zuschauer im Stadion an der Grünwalder Straße statt 75.000 in der Allianz Arena: Alphonso Davies (18) absolvierte am Wochenende sein erstes Spiel über 90 Minuten für den FC Bayern – aber nicht in der Bundesliga beim 1:0-Sieg gegen Hertha BSC, sondern für die Amateure in der Regionalliga Bayern gegen den FC Ingolstadt II. Eine Torvorlage gelang Davies vor den Augen von Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Co-Trainer Peter Hermann. Es war ein guter Auftritt des Youngsters. Doch vermutlich wäre Davies Einsatzzeit im Team von Coach Niko Kovac lieber gewesen.