Men-in-Black-Spin-Off: Dümmlich dünne Geschichte

Konkret heißt das, dass dieser Ableger zwar in der Comic-Welt der "Men in Black" spielt, die beiden Anzugträger aber nicht mehr J und K heißen und auch der Regisseur Barry Sonnenfeld durch F. Gary Gray ("Straight Outta Compton") ersetzt wurde. Ein radikaler Neustart, der auf dem Papier mit seinem Globetrotter-Ansatz vielleicht Sinn macht, aber dank einer dümmlich-dünnen Geschichte um einen möglichen Maulwurf in der Londoner "Men in Black"-Filiale und der Hatz nach einer alles zerstörenden Waffe im Würfelformat nicht funktioniert. Erschwerend kommt hinzu, dass die beiden Neulinge Chris Hemsworth alias Agent H und Tessa Thompson alias Agent M Will Smith und Tommy Lee Jones nicht das Wasser reichen können. Die Wortgefechte zwischen dem lässigen Newcomer und dem knorrigen Grantler hatten Charme und spielten auch mit dem fehlenden Verständnis verschiedener Generationen. Nun aber tobt der wenig originelle Geschlechterkampf, was auch an der Rollenbeschreibung der Marvel gestählten Hauptdarsteller liegt.