München - Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) erneuert zwischen Petuelring und Olympiazentrum 1.100 Meter Schienen. An diesem Donnerstag ab 23 Uhr bis 5 Uhr früh fährt die U3 zwischen Moosach und Münchner Freiheit nur im 20-Minuten-Takt. Zwischen Münchner Freiheit und Fürstenried West fährt die U-Bahn alle zehn Minuten. Alle Fahrgäste müssen an der Münchner Freiheit umsteigen, egal, in welche Richtung sie weiterfahren.