"Club der einsamen Herzen"

So etwa der ARD-Fernsehfilm "Club der einsamen Herzen", der am 8. Juni ausgestrahlt wird. An der Seite von Uschi Glas (75, "Fack ju Göhte 3") und Jutta Speidel (65, "Mit Burnout durch den Wald") spielt Hannelore Elsner eine von drei Freundinnen, die sich nach Jahrzehnten wiedersehen. Zu dritt wollen sie ihren alten Plan, ein Tanz-Café zu eröffnen, wieder in Angriff nehmen.

Elsner verkörpert in dem Film die exzentrische Kiki, die das Trio einst für ihre Musikkarriere sitzen ließ. Der Sender beschreibt den Film als "unterhaltsame Best-Ager-Komödie, die ihre Hauptdarstellerinnen in den Mittelpunkt rückt". Regie führte Christine Hartmann (51, "Ein Schnupfen hätte auch gereicht"), aus deren Feder auch das Drehbuch stammt.

"Berlin, I Love You"

Bereits kurz darauf dürfen wir Hannelore Elsner nochmals auf der großen Leinwand sehen, als Madame Rose in der Liebeskomödie "Berlin, I Love You". Dabei handelt es sich, wie schon bei den Vorgängern "Paris, je t'aime" und "New York, I Love you", um einen Episodenfilm aus der "Cities of Love"-Serie, bei dem unter anderem auch Til Schweiger (55, "Keinohrhasen") Regie geführt hat. In den USA kam der Film bereits im Februar in die Kinos, in Deutschland ist der Kinostart am 13. Juni.