Gleich vier Mädels sind raus "GNTM 2020": Zwischen Horror-Shooting und "Bitch Face"

Die sechste Folge der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel" war abermals ein Wechselbad der Gefühle. "Ich hätte nie gedacht, dass es für meine Mädchen so emotional wird", kündigte Modelmama Heidi Klum (46) gleich zu Beginn der Episode an. Es dauerte dann auch kaum zwei Minuten, bis die ersten Tränen flossen, denn Maribel machte sich noch Gedanken über die vergangene Entscheidung. "Dann schmeiß' mich doch einfach raus, was soll das?", fragte sie sich unter Tränen. Sie fühlte sich, als ob man zu ihr gesagt habe: "Du bist scheiße, du bist hässlich."