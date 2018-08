"Beim FC Bayern hängt alles von Ergebnissen ab"

Körperlich sollten die Bayern gut vorbereitet in die Saison gehen, angesichts der intensiven Trainingseinheiten.

Kovac ist ein Trainer mit neuen Methoden. Ich habe schon von Fredi Bobic gehört, dass er viel von den Spielern verlangt. In dieser Phase der Vorbereitung ist das auch richtig, man muss jetzt Gas geben. Während der Saison wird dann nicht mehr so hart trainiert. Ich finde es generell schön, dass der FC Bayern Kovac eine Chance gegeben hat. Er ist ein junger Trainer. Niko hat 2014 mit Kroatien in Brasilien gute Leistungen gezeigt. Bei dieser WM sind die Kroaten ins Finale gekommen. Das hat auch mit der Arbeit von Niko zu tun. Bei Eintracht Frankfurt hatte er ebenfalls Erfolg.

Wie sehr hilft ihm der Pokalsieg mit Eintracht Frankfurt?

Der hilft ihm auf jeden Fall. Wir haben das Finale gegen Frankfurt ja verloren, weil der Trainer clever war. Kovac hat uns nicht ins Spiel kommen lassen, die Bayern-Mannschaft taktisch mit vielen Kontern ausgetrickst. Aber klar: Bei Bayern hängt alles von den Ergebnissen ab. Wenn man gewinnt, ist man gut. Wenn man verliert, wird es schwierig.

Renato Sanches spielt bislang eine gute Vorbereitung. Trauen Sie ihm den Durchbruch bei Bayern zu?

Er macht wirklich einen sehr guten Eindruck. Ich hoffe, er packt es jetzt bei Bayern. Sanches hat mit Portugal 2016 eine super EM gespielt, anschließend ist er zu uns gekommen. Das war nicht leicht für ihn: So jung und dann zu einem so großen Verein. Er hat die Lehren aus dieser Zeit gezogen, in England ist er gereift. Was ich so gehört habe, tritt er jetzt auch intern anders auf. Das ist wichtig. Er muss mit den anderen Spielern kommunizieren, er muss versuchen, die Sprache zu lernen. Fußball spielen kann er ja.

Elber: Spielsystem liegt Gnabry

Sein Englisch ist schon besser geworden.

Es ist okay, dass er jetzt besser Englisch spricht. Aber wenn er die Landessprache beherrscht, versteht er auch die Kultur besser, die Mitspieler, den Trainer und die Medien. Dann wird vieles einfacher für ihn. Es wäre auch für seine persönliche Entwicklung gut, eine andere Sprache zu lernen.

Was erwarten Sie sich von Neuzugang Serge Gnabry?

Er hat super gespielt bei Hoffenheim und er wird sehr gut zum FC Bayern passen. Das Spielsystem liegt ihm. Und Niko Kovac ist einer, der jungen Spielern die Chance gibt. Er wird angreifen. Gnabry ist schon ein super Spieler. Das ist einer, der sein Können immer zeigen will. Ich glaube, dass er die Qualität hat, Franck Ribéry und Arjen Robben eines Tages auf der Außenbahn zu beerben. Wir haben auch noch Kingsley Coman, der sehr gut ist.

Wie viele Titel sind denn möglich mit dieser starken Offensive?

Meister und Pokalsieger will Bayern immer werden. Da sind wir Favorit. Und in der Champions League haben wir auch gute Chancen. Die Mannschaft ist fast die gleiche wie vergangene Saison. Wenn wir nicht wieder solche Fehler machen wie gegen Real Madrid in beiden Spielen, können wir es ins Finale schaffen. Aber jetzt müssen erstmal die WM-Fahrer fit werden.

