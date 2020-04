Gorenzel verteidigt Sicherheitskonzept bei Geisterspielen

Der TSV 1860 hat sich bereits früh für eine Fortführung der Saison ausgesprochen, vor allem Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel gilt als großer Befürworter. Bei einer Video-Pressekonferenz am Mittwoch verteidigte er die Pläne erneut: "Wir haben das strengste Sicherheits- und Hygienekonzept am Arbeitsmarkt, außerhalb medizinischer Berufe", so der Österreicher. Neuinfektionen sollen durch engmaschige Tests verhindert werden, Spieler und Trainerstab würden sich außerdem in Selbstquarantäne begeben.