Ja, das Schwabylon war etwas Besonderes. Eine "Stadt in der Stadt" sollte es sein, eine gebaute Utopie aus 100.000 Kubikmetern Stahl, Beton und quietschbunter Fassade, weit draußen in Nord-Schwabing an der Leopoldstraße, gleich neben einem riesigen Appartementhaus, dem Holiday Inn Hotel und der berühmten Disco "Yellow Submarine".