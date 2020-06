Ein weiterer Punkt, der die Frau belastet und mit den Gift-Taten in Verbindung bringt, ist eine gefundene Postkarte. Auf dieser befinden sich Wimmer zufolge "wirre Sätze und Bemerkungen" – unter anderem steht "Gasteig", der Name der Veranstaltung sowie "Notarzteinsatz" darauf. Auch aufgrund dessen sind die Ermittler fest davon überzeugt, dass die Beschuldigte zur Tatzeit auch vor Ort war. Die Frau hat die Karte - ohne Absender - an eine Arztpraxis geschickt – jedoch konnten weder der zuständige Arzt noch die Ermittler die Karte damals konkret der Beschuldigten zuordnen.

"Wir können die Taten klar der Beschuldigten zurechnen", so Wimmer. Seit mindestens 2018 würde sie also mit Giften hantieren, dabei "weiter wahllos und ohne erkennbares Motiv" handeln. Eine Abgrenzung kann die Polizei jedoch jetzt schon vornehmen: Ähnliche Vorfälle, die sich Hinweisen zufolge in Clubs und Diskotheken ereignet haben, können nicht der Verdächtigen zugeschrieben werden.

Leiding: Der Horror aller Eltern"

Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins betonte, die Frau sei nicht nur im Raum München unterwegs gewesen, sondern auch überregional. Konkrete Hinweise von Vergiftungsfällen außerhalb Münchens sind laut Wimmer allerdings noch nicht eingegangen.

Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft München I spricht bei dem Vorfall aus dem Gasteig vom "Horror aller Eltern". Für die Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den Vergiftungen im Supermarkt laut Leiding um "mehrere Fälle des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit gemeingefährlicher Vergiftung".

Ob die 56-Jährige noch weitere Taten begangen hat, ist aktuell noch unklar. Leiding zufolge sind Polizei und Staatsanwaltschaft deshalb weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Sachdienliche Hinweise können an das Kommissariat 11 (Soko Tox) des Polizeipräsidiums München, Tel. 089/2910-0 oder auch an jede andere Polizeidienststelle weitergegeben werden.

Lesen Sie auch: Unfall auf der A96 - Porsche-Fahrerin (18) kracht in Stauende