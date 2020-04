Pep Guardiola (Juli 2013 – Juni 2016)

In seiner ersten Saison war es wohl ein Spieler, der taktische Feinheiten verriet. "Denjenigen schmeiße ich raus", soll Guardiola getobt haben, "er wird nie wieder unter mir spielen." TV-Experte Matthäus dazu: "Das wäre beruflicher Selbstmord, das kann sich kein Spieler im Kader des FC Bayern erlauben." Die Fahndung verlief erfolglos. 2016 gerieten erneute maulwurf-artige Interna aus der Kabine an die Öffentlichkeit. "Welcher Spieler ist der anonyme Spieler? Wo spielt dieser Anonymus?", fragte Pep in einer Medienrunde erzürnt. Vor seinem Abschied aus München stellte er entnervt klar: "Diese Person trifft nicht mich, sie trifft die Mannschaft und den Verein. Es ist ein Problem für den Verein."

Das Schlusswort gehört Thomas Müller, trotz seiner Mitteilungsbedürftigkeit in all den Jahren unverdächtig, er sagte einmal: "Es ist bei uns schwierig, dass die Gespräche hinter den vier Wänden bleiben. Wir haben durchlässige Ziegel." Ach so!

