Direkt neben der Post an der Arnulfstraße 177 hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewofag 131 bezahlbare Wohnungen gebaut. In die Gebäude integriert sind außerdem neue Büroräume des Mieterzentrums Neuhausen der Gewofag, ein Nachbarschaftstreff und eine Kindertagesstätte, in der rund 100 Kinder betreut werden können.