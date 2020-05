Die vorgesehene Ordneranzahl sei für eine Versammlung dieser Größenordnung nicht ausreichend. Das angebliche Funktionieren des Sicherheitskonzepts des Antragstellers bei der Versammlung am 16. Mai 2020, an der 1.000 Personen teilgenommen hatten, könne nicht ohne weiteres auf eine Versammlung mit 10.000 Personen übertragen werden, zumal das neue Sicherheitskonzept eine erheblich geringere Ordnerzahl pro Teilnehmer vorsehe. Zudem hätten bereits bei der Veranstaltung am 16. Mai polizeiliche Einsatzkräfte die Ordner bei der Durchsetzung des Mindestabstands unterstützen müssen, um Konfliktsituationen zu vermeiden.