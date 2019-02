Gewinner des Tages Tyra Banks eröffnet Vergnügungspark

Die Erfinderin der Castingshow "America's Next Top Model" besuche schon seit ihrer Kindheit Disneyland, erklärte sie "WWD". Basierend darauf habe Banks "seit zehn Jahren intensiv und unermüdlich und meinem hochkonzentrierten Tunnelblick" an dem Projekt gearbeitet. Auf Instagram veröffentlichte sie bereits jetzt ein Bild mit der Mission ihres Parks: Sie will das Modeln für alle Menschen möglich machen.