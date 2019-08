Gewinner des Tages Mariah Carey zieht Werbedeal an Land

Geplant sei zunächst ein Werbeclip zu Weihnachten, in dem Carey ihren Mega-Hit "All I Want for Christmas Is You" zum Besten geben soll. Übrigens: Zu Careys prominenten Vorgängern als Walkers-Werbeikonen zählen neben dem englischen Fußball-Nationalhelden Gary Lineker (58) auch sämtliche Mitglieder der Spice Girls. In einem Bericht der "Daily Mail" heißt es, dass Carey mehr Geld bekommen soll, als Emma Bunton (43), Geri Horner (47), Mel B (44), Mel C (45) und Victoria Beckham (45) zusammen.