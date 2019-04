Gewinner des Tages Kate und William feiern Hochzeitstag

Schon acht Jahre ist es her, dass sich Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) in der Westminster Abbey in London das Jawort gegeben haben. Anlässlich ihres Hochzeitstages am 29. April wurden auf dem Instagram-Account des Paares ein paar alte Fotos von ihrer traumhaften Hochzeit gepostet. "Heute vor acht Jahren - vielen Dank für Ihre liebevollen Nachrichten zum Hochzeitstag der Herzogin und des Herzogs von Cambridge", heißt es unter der Fotoreihe.