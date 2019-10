Freistaat Bayern setzt sich gegen Plastikmüll ein

"Umweltministerin Svenja Schulze sollte rasch einen Mehrweg-Gipfel einberufen und sich dafür einsetzen, dass ein Verstoß gegen die Quote Konsequenzen hat", meint Tim Lünnemann. Auch der Freistaat will sich gegen Plastikmüll einsetzen. Das Bayerische Landesamt für Umwelt hat gestern einen neuen Forschungsbericht zum Vorkommen von Mikroplastik in bayerischen Seen veröffentlicht.