Welche Art Verbindungen die Männer zueinander haben, wollte die Polizei nicht sagen. An der Durchsuchung waren rund 100 Einsatzkräfte beteiligt. Im Juni 2019 hatte die Polizei die Anwesen in Buchenberg schon einmal durchsucht und Waffen gefunden. Es wird nun ermittelt, wie die beiden Männer, für die danach ein Waffenbesitz-Verbot verhängt worden war, innerhalb weniger Monate wieder an zahlreiche Waffen gelangen konnten. Ob die beiden Verdächtigen mit Drogen handelten, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.