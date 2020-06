Flaschen-Attacke in Fürstenfeldbruck

In Fürstenfeldbruck kam es am Samstag gegen 23 Uhr ebenfalls zu einem gewalttätigen Zwischenfall. Am S-Bahnhof griff ein 22-Jähriger ohne erkennbaren Grund einen 23-Jährigen an und schlug ihn mit der Faust mehrmals ins Gesicht. Kurz darauf zerbrach der Angreifer eine Glasflasche und drohte damit einem 57-Jährigen. Der 23-Jährige konnte Schlimmeres verhindern und schlichtete. Kurz darauf konnte die Bundespolizei den Angreifer festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt