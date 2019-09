Denn nur 14 Mädchen und Frauen kamen selbstständig zum Security Point, die anderen wurden gebracht. "Wir appellieren an die Zivilcourage: Wenn Sie Gewalt sehen, wenn Sie eine hilflose Frau sehen, dann bieten Sie Ihre Hilfe an. Viele Frauen kommen von allein nicht mehr aus so einer Situation", sagt Gottlöber. Zudem rät sie, immer ein Taschengeld und die Nummer einer Freundin in der Dirndltasche bei sich zu tragen.