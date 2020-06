Getrennt von der Familie Prinz William: Kummer kurz vor seinem 38. Geburtstag?

Die Isolation macht ihm zu schaffen

Zwar hätte Prinz William Freunden erzählt, "dass er es liebt, während des Lockdowns so viel Zeit mit seinen Kindern zu verbringen", sagt Nicholl. Die Isolation auf dem Landsitz Anmer Hall in Norfolk gehe aber auch mit Traurigkeit einher. Prinz William vermisse seinen Vater, der sich während der Corona-Krise in Schottland aufhält. "Charles und William sind sich in den vergangenen Jahren viel nähergekommen", erklärt die Journalistin, die meint, der 37-Jährige habe "so etwas wie einen Sinneswandel erlebt".