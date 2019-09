Es sieht nicht gut aus! Plötzlich ist sie nicht mehr ansprechbar, kann nicht mehr auf ihrer so geliebten Bühne stehen und für ihre Fans da sein. Judith Jersey (67) liegt in einer Klinik in Niedersachsen und ringt mit dem Tod. "Meine Frau kämpft um ihr Leben", bestätigt Ehemann Mel Jersey (75) in "Bunte".