Das Geld, so haben Claudia und Sara Weber entschieden, kommt der Bahnhofsmission zugute. Die wollen mit dem Geldsegen nun etwas dafür tun, dass ihre Internetleitung besser wird. Dann könnten sie ihren Klienten in Zukunft kostenloses WLAN anbieten. Für ein Foto hat Sara Weber den Schal am Samstag in die Bahnhofsmission gebracht, bald wechselt er zu seinem neuen Besitzer, der Bahn.