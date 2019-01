München - Für das bislang wichtigste Spiel dieser Saison hat der EHC Red Bull München am Wochenende kräftig Selbstvertrauen getankt. Zweimal 5:2 lautete das Ergebnis bei der Münchner Auswärtstour an den Rhein bei den Spielen in Krefeld und Düsseldorf. Vor dem Rückspiel im Halbfinale der Champions Hockey League am Mittwoch (20.20 Uhr/Sport1) beim EC Red Bull Salzburg ist der EHC in Topform.