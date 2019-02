In diesem Zusammenhang könne es hilfreich sein, sagte Reiter, dass die Stadt künftig nicht mehr so streng zwischen Gewerbegebieten und Wohngebieten unterscheiden will. In den sogenannten "urbanen Gebieten" soll künftig ein Nebeneinander von Arbeiten und Wohnen möglich sein. Es sei ihm wichtig, sagte Reiter, dass die Firmen ihre Grundstücke zumindest darauf prüfen, ob dort nicht auch Wohnungsbau möglich wäre. Stadtbaurätin Elisabeth Merk (parteilos) könne dabei zur Not auch gerne assistieren.