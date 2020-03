Als wäre es ein ganz normaler Tag wie jeder andere, geht es währenddessen auf den Baustellen zu. Am Marienhof dröhnen die Maschinen, schwere Lastwagen rollen an. In der Fußgängerzone verlegen Arbeiter im Auftrag der Stadt neue Granitplatten, auch auf der Hotelbaustelle am Stachus wird fleißig gewerkelt. Direkt daneben, im Landgericht München I in der Prielmayerstraße, ist dagegen Ausnahmezustand. Rechtsanwalt Johannes Buchberger (43) hat gerade Gerichtspost abgeholt. "An der Pforte müssen alle ein Formular ausfüllen und bestätigen, dass sie in den vergangenen zwei Wochen keine Atemwegserkrankungen hatten. Bei mir sind sieben von acht Prozessen ausgefallen. Nur die Haftsachen nicht. Es ist eine seltsame Stimmung in der Stadt."