München - Der erste Schlag kam für das Opfer aus dem Nichts. Laut Anklageschrift schlug ein Unbekannter Attila F. mit der Faust ins Gesicht. Der Mann lag bewusstlos am Boden, als ihn der Unbekannte mit dem Kopf auf den Kiesboden schlug. Das Signal für den Angriff in dem Anwesen in Kirchseeon soll der angeklagte Bodenleger Tibor K. (55) gegeben haben.