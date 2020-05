Hier soll erinnert werden an die höchste Bundesliga-Niederlage der Bayern in ihrer Vereinsgeschichte, an die größte Heim-Demütigung, das "Drama dahoam" der 70er Jahre. Am 9. Oktober 1976 setzt es im Olympiastadion ein 0:7, Schalkes Mittelstürmer Klaus Fischer erzielt vier Treffer. 50.000 Zuschauer trauen ihren Augen kaum. Die Bayern, angetreten mit sechs Weltmeistern von 1974, lassen sich gehen. "Nicht einmal wie die Hausmeister", habe man gespielt, schimpfte Sepp Maier. Bayern-Trainer Dettmar Cramer bekannte sich schuldig ("Wir sind deklassiert worden"), meinte aber auch: "Jeder Schuss ein Treffer – solche Spiele gibt’s."