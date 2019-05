München - Sportlich kämpft der TSV 1860 noch um den Erhalt der Dritten Liga, die Starterlaubnis der Sechzger in wirtschaftlicher Hinsicht sind ebenfalls nur unter gewissen Voraussetzungen gesichert. Wie Geschäftsführer Michael Scharold am Donnerstag in einer Pressekonferenz erklärte, haben die Giesinger die Lizenz für die kommende Spielzeit mit Bedingungen und Auflagen erhalten.