Reisinger reagierte bereits - in der "SZ". Der Vereinspräsident verwies seinerseits auf Mehrheitseigner Hasan Ismaik. Er habe demnach erst am Montag eine Rückmeldung von der Investorenseite auf den Vertragsentwurf erhalten und am Dienstag einen Vertreter von Ismaiks Firma beauftragt, einen Entwurf für einen Umlaufbeschluss zu erstellen, heißt es in dem Bericht der "Süddeutschen Zeitung".