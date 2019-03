Branchenstruktur

22,1 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung bringt das Produzierende Gewerbe in München pro Jahr. Das entspricht 22,4 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung in München.

26 Milliarden Euro im Jahr bringen Handel, Gastronomie, Verkehr und die Kommunikationsbranche in München. Das entspricht 26,4 Prozent der gesamten Münchner Wirtschaftsleistung.

31,8 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften in München die Finanz-, Versicherungs- und Immobilienbranche. Das ist ein Drittel der Münchner Gesamtwirtschaftsleistung.

18,6 Milliarden Euro erwirtschaften private und öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit (18,9 Prozent der Wirtschaftsleistung).



Büromiete

19 Euro pro Quadratmeter: So viel kostete 2018 im Schnitt die Miete für Büroflächen in München. Im Jahr davor waren es noch 17,30 Euro pro Quadratmeter. In Köln (13,80 Euro/m²) und Hamburg (15,70) kann man Büros billiger mieten. Im Vergleich zu Berlin (21,70) sind Münchner Büros fast schon wieder ein Schnäppchen. Studenten





Studenten

120.733 Studierende waren im Wintersemester 2017/18 an den Münchner Unis eingeschrieben - darunter 23 234 ausländische (19,2 Prozent). Die meisten Studenten lernen an der Ludwig-Maximilians-Uni (50 527), gefolgt von der TU (40 196). München ist der zweitgrößte Hochschulstandort in Deutschland. Die Akademikerquote liegt in München bei 34,4 Prozent aller Beschäftigten. In Berlin: 26,4 Prozent.





Flughafen

46,3 Millionen Passagiere sind 2018 am Münchner Flughafen angekommen und weggeflogen. Wieder etwas mehr als im Jahr davor. Da waren es laut der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflug-häfen (ADV) noch 44,6 Millionen Fluggäste.





Schulden

680 Millionen Euro Schulden hatte die Stadt München Ende 2018. Rechnet man dieses Minus in der Stadtkasse auf die Einwohner um, dann hat jeder Münchner 446 Euro an Schulden. Viel weniger als noch 2005. Da hatte jeder einzelne Münchner statistisch gesehen 2650 Euro Miese im Stadtsäckel.

