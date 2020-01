KZ-Gedenkstätten: Weitere Areale sollen einbezogen werden

Freller sagte weiter, in Dachau und Flossenbürg müsse die Infrastruktur deutlich erweitert werden. So sollen in Dachau die historischen Gebäude "Kommandantur", "Lagerbäckerei" und "Transformatorenhaus", die sich derzeit auf dem Gelände der bayerischen Bereitschaftspolizei befinden, in die Gedenkstätte einbezogen werden. Ebenfalls vorangehen soll es auf dem Areal des sogenannten "Kräutergartens" in enger Abstimmung mit der Stadt Dachau, vor allem im Hinblick auf die freien Flächen und die Kopfbauten.